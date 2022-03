Nachrichtenarchiv - 11.03.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der langjährige Fußball-Nationalspieler Jürgen Grabowski ist tot. Wie seine Frau bestätigte, starb Grabowski im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt Wiesbaden. Der Höhepunkt seiner Karriere war der Weltmeister-Titel 1974 in München. Grabowski bestritt 44 Länderspiele. 15 Jahre lang trug er das Trikot von Eintracht Frankfurt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 12:00 Uhr