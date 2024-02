Fußball-Weltmeister Andreas Brehme ist tot

Berlin: Fußball-Weltmeister Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das hat seine Lebensgefährtin der Nachrichtenagentur dpa bestätigt. Demnach hatte Brehme in der Nacht einen Herzinfarkt. Der FC Bayern zeigte sich von Brehmes Tod zutiefst erschüttert. Wörtlich heißt es vom Verein: "Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten". Brehme hatte 1990 im WM-Endspiel gegen Argentinien mit einem legendären Elfmeter das Siegtor zum 1:0 erzielt. Er war Profifußballer bei Bayern, Kaiserslautern und Saarbrücken. In seiner Zeit bei Inter Mailand wurde er zum Fußballer des Jahres in Italien gekürt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 10:15 Uhr