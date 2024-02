Fußball-Welt trauert um Andreas Brehme

München: Verbände, Vereine und Weggefährten zeigen sich erschüttert über den Tod des Fußball-Weltmeisters Andreas Brehme. Er starb in der vergangenen Nacht im Alter von 63 Jahren. Der frühere Bundestrainer Berti Vogts sagte, Brehme habe mit seinem Elfmeter in Rom nicht nur Fußball-Geschichte geschrieben, sondern den deutschen Fußball auch geprägt. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern sagte, man habe einen großartigen Menschen und treuen Freund verloren. Brehme spielte unter anderem für Kaiserslautern und den FC Bayern, sowie später für Inter Mailand. Bei der WM 1990 erzielte er im Finale gegen Argentinien per Elfmeter den Siegtreffer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 21:45 Uhr