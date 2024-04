Fußball: Stuttgart siegt, Nürnberg verliert

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart das Abendspiel für sich entschieden: Die Schwaben gewannen gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0. Heute könnte Bayer Leverkusen vorzeitig Deutscher Meister werden - mit einem Sieg gegen Werder Bremen. Anpfiff der Partie ist um 17:30 Uhr - BR24 ist immer wieder live im Stadion dabei. In der zweiten Liga unterlag Nürnberg am Abend bei Schalke 04 mit 0:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 08:30 Uhr