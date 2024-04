Fußball: Stuttgart siegt gegen Dortmund mit 1:0

Zum Fußball: In der Fußball-Bundesliga könnte Bayer Leverkusen mit einem Sieg gegen Bremen schon am kommenden Wochenende seinen ersten Meistertitel feiern. Das Team gewann bei Union Berlin mit 1:0 und baute seinen Vorsprung auf den FC Bayern auf 16 Punkte aus. Die Münchner verloren in Heidenheim mit 2:3. Im Abendspiel siegte Stuttgart in Dortmund 1:0. Der FC Augsburg hofft weiter auf eine Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison. Das Team trifft am Nachmittag auf Hoffenheim.

