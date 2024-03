Fußball: Stuttgart gewinnt Abendspiel der Bundesliga, Fürth patzt im Aufstiegskampf

Zum Fußball: Der VfB Stuttgart hat in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz gefestigt, mit einem 3:2 im Abendspiel in Wolfsburg. Zuvor hatte unter anderem der FC Augsburg gespielt und den Tabellenletzten Darmstadt auswärts mit 6:0 deklassiert. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth einen Dämpfer im Aufstiegskampf bekommen: Am Abend verloren die Fürther in Karlsruhe mit 0:4.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 06:00 Uhr