Fußball: Spanien erreicht Finale der Nations-League

Zum Fußball: In der Nations-League hat Spanien am Abend in Stuttgart in einem torreichen Spiel mit 5:4 gegen Frankreich gewonnen. Damit steht Spanien im Finale und trifft dort am Sonntag in München auf Portugal. Anstoß ist um 21 Uhr. Das Spiel um Platz drei bestreiten Deutschland und Frankreich. Diese Partie findet - ebenfalls am Sonntag - um 15 Uhr in Stuttgart statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 23:00 Uhr