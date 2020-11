Fußball-Profi Alaba beim FC Bayern vor ungewisser Zukunft

Piazolo weist Elternkritik an Corona-Unterricht zurück

München: Kultusminister Piazolo hat die Kritik von Elternvertretern an der Organisation des Schulbetriebs in Corona-Zeiten zurückgewiesen. Die Schulfamilie müsse in der Krise zusammenhalten, antwortete er per Pressemitteilung. Zudem seien die Elternvertreter in zwei Tagen zum Schulgipfel eingeladen. - Die Landeselternvereinigung der Gymnasien und der Bayerische Elternverband hatten unter anderem beklagt, dass die Schulen jederzeit mit einer Umstellung auf Distanzunterricht rechnen müssten und daher auf schnelle Notengebung bedacht seien. Eltern würden mehr denn je zu Ersatzlehrern, so die Elternverbände. Chancengleichheit sei nicht gegeben. - Kritik kam auch vom Landesschülerrat: Wegen der Pflicht zum Stoßlüften müssten sich die Schüler in den Wintermonaten ausrüsten als gingen sie auf eine Polarexpedition. Die Schülervertreter forderten, den Einsatz von Luftfilteranlagen auszuweiten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.11.2020 18:45 Uhr