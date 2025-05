Fußball: Nürnberg verliert gegen Köln

Zum Fußball: In der 2. Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg 1:2 gegen den 1. FC Köln verloren. Damit haben die Kölner vorübergehend die Tabellenspitze übernommen. Nürnberg rangiert auf Platz 10. In der zweiten Partie des Abends besiegte Preußen Münster Hertha BSC 2 zu 0. Im Abendspiel der Bundesliga haben sich Wolfsburg und Hoffenheim 2:2 getrennt. Damit ist der Klassenerhalt der Hoffenheimer so gut wie sicher. Die TSG rangiert jetzt auf Platz 14, Wolfsburg auf Platz 12.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.05.2025 23:00 Uhr