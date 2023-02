Nachrichtenarchiv - 08.02.2023 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der 1. FC Nürnberg steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Nürnberger setzten sich im Elfmeterschießen mit 5:3 durch. Düsseldorf war zunächst lange in Führung gelegen, erst in der Nachspielzeit gelang den Franken der Ausgleich zum 1:1. In der Verlängerung fiel dann kein Tor mehr. In der letzten Achtelfinal-Begegnung des Pokals schlug Borussia Dortmund den VfL Bochum 2:1

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2023 23:00 Uhr