Fußball: Nürnberg steht im Viertelfinale des DFB-Pokals

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj trifft in Paris Macron und Scholz

Paris: Am Abend - vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel - kommt es zum Treffen zwischen Frankreichs Präsident Macron, Bundeskanzler Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der französischen Hauptstadt. Morgen wird Selenskyj zum EU-Gipfel nach Brüssel weiterreisen und dort vor dem EU-Parlament sprechen. Seine Forderung nach Kampfflugzeugen zur Verteidigung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg wird er dort unterstreichen. Zwischen Frankreich und Deutschland gibt es in diesem Punkt keine einheitliche Linie. Scholz lehnt die Lieferung von Kampfjets ab, während Macron nichts ausschließt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2023 21:00 Uhr