Fußball: Nürnberg siegt nach torreichem Spiel in Magdeburg

Magdeburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg in Magdeburg mit 4:3 gewonnen. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Darmstadt 98 unterlag zuhause 0:3 gegen Elversberg. Und die Partie Ulm gegen Paderborn endete 0:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 15:00 Uhr