Fußball: Nürnberg scheidet aus dem Pokal-Wettbewerb aus

Zum Fußball: Der 1.FC Nürnberg ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der Club unterlag in Kaiserslautern mit 0:2. Mönchengladbach steht dagegen im Viertelfinale des Pokals. Am Abend besiegte die Mannschaft von Trainer Seoane Wolfsburg mit 1:0 nach Verlängerung. Düsseldorf setzte sich in Magdeburg mit 2:1 durch. Und Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli war mit 4:1 beim Regionalligisten Homburg erfolgreich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 23:45 Uhr