Fußball: Nürnberg scheidet aus dem Pokal-Wettbewerb aus

Zum Fußball: Der 1.FC Nürnberg ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der Club kassierte in Kaiserslautern eine 0:2-Niederlage. Düsseldorf setzte sich in Magdeburg mit 2:1 durch. Und in der Nations League haben die deutschen Fußballerinnen ihre Olympia-Chancen für Paris im kommenden Jahr gewahrt. Sie erreichten gegen Wales zwar nur ein 0:0. Aber die Konkurrentinnen aus Dänemark verloren 0:1 gegen die Isländerinnen. Damit ist das deutsche Team Gruppensieger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 22:00 Uhr