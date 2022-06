Fußball-Nationsleague: Deutschland startet mit 1:1 bei Europameister Italien

Bahn: Volle Züg auf touristischen Strecken

Berlin: Zu Beginn der Pfingstferien sind viele Regionalzüge in Deutschland stark in Anspruch genommen worden. Vor allem auf touristischen Strecken gab es eine große Nachfrage, sagte ein Sprecher der Bahn. Reisende berichteten von überfüllten Zügen und Verspätungen. Eine Fahrradmitnahme ist nach Angaben der Bahn deshalb nicht überall möglich. An Pfingsten herrscht in der Regel immer reger Betrieb in den Regionalbahnen. In diesem Jahr kommt noch das Neun-Euro-Ticket dazu.

