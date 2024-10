Fußball-Nations-League - Deutschland gewinnt in Bosnien-Herzegowina

Zenica: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat 2:1 in Bosnien-Herzegowina gewonnen. In der Nations-League erzielte Stürmer Deniz Undav die beiden Treffer bereits in der ersten Halbzeit. Am Montag spielt die Mannschaft von Trainer Nagelsmann gegen die Niederlande. Mit einem Sieg stünde der Einzug ins Viertelfinale fest.

