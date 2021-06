Fußball-Nationalteam ist nach EM-Aus zurück in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Fußball-Nationalmannschaft ist nach ihrem Aus bei der Europameisterschaft wieder in Deutschland. Um kurz vor 1 Uhr landete die DFB-Chartermaschine in Nürnberg. Die deutsche Elf hatte am Abend mit 0:2 gegen England verloren. Für Joachim Löw war es das letzte Spiel als Bundestrainer. Er sprach von einer großen Enttäuschung. Die Engländer treffen im Viertelfinale am Samstag in Rom auf die Ukraine, die sich mit 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Schweden durchsetzte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.06.2021 03:00 Uhr