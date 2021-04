Fußball-Nationalmannschaft verliert mit 1 zu 2 gegen Nord-Mazedonien

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Duisburg: Die Fußball-Nationalmannschaft hat ihr drittes Spiel in der WM-Qualifikation überraschend verloren. Gegen den Außenseiter Nordmazedonien kam das Team von Trainer Löw nicht über ein 1:2 hinaus. Die Tore der Mazedonier schossen Pandev und Elmas, das deutsche Tor steuerte Gündogan per Foulelfmeter bei. Damit liegt Deutschland in der Gruppe J nur noch auf Platz 3.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 09:00 Uhr