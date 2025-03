Fußball-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der Nations League

Zum Fußball: Die deutsche Nationalmannschaft steht im Halbfinale der Nations League. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann spielte am Abend 3:3 gegen Italien. Zur Halbzeit hatte die DFB-Elf noch 3:0 geführt. Das Unentschieden in Dortmund reichte aber nach dem Sieg im Viertelfinal-Hinspiel für den Einzug in die nächste Runde. Im Halbfinale trifft Deutschland nun am 4. Juni in München auf Portugal. Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Frankreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 06:00 Uhr