Fußball-Nationalmannschaft spendet Laptops für Alten- und Pflegeheime

Frankfurt am Main: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spendet 1000 Laptops für Altenheime, Pflege- und Palliativeinrichtungen sowie Hospize. In einem Statement des Deutschen Fußball-Bundes heißt es, das Team von Bundestrainer Löw wolle dazu beitragen, dass sich die Menschen dort nicht isoliert fühlen, Großeltern sollten ihre Enkel durch Videotelefonate weiter sehen, Kinder in Hospizen Kontakt mit ihren Freunden halten können. Weiter heißt es in der Erklärung, Teamgeist bedeute, füreinander da zu sein, so gut es geht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 19:00 Uhr