Fußball-Nationalmannschaft siegt über Armenien

Nachrichtenarchiv - 15.11.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat gestern das WM-Qualifikationsspiel in Armenien mit 4 zu 1 gewonnen - damit hat das Team den siebten Sieg in Serie unter Trainer Flick geholt. Beim Basketball sind München und Würzburg im Rennen um den Pokalsieg ausgeschieden. Der FC Bayern hat in Chemnitz überraschend mit 80 zu 85 verloren, die Würzburger unterlagen in Crailsheim mit 79 zu 82. Und zur Formel Eins: Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot war wegen einer Regelwidrigkeit nur von Platz zehn gestartet, konnte aber am Ende Spitzenreiter Max Verstappen hinter sich lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2021 07:00 Uhr