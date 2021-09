Fußball-Nationalmannschaft siegt auf Island mit 4:0

Das Wetter in Bayern: zunächst viel Sonne, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Wieder viel Sonne, vor allem am Alpenrand sowie in Unter- und Mittelfranken aber auch einige Wolken und vereinzelt Schauer, in den Alpen Gewitter. 23 bis 27 Grad. Morgen anfangs noch schön bei maximal 21 bis 25 Grad, gegen Abend dann viele Gewitter. Am Wochenende Sonne und Wolken, am Samstag mit vielen, am Sonntag mit gelegentlichen Schauern und Gewittern, etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2021 06:00 Uhr