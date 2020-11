Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Abend ihr Testspiel gegen Tschechien mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer in Leipzig erzielte Luca Waldschmidt in der 13. Minute.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.11.2020 01:00 Uhr