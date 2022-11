Nachrichtenarchiv - 17.11.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Maskat: Mit einem Sieg im letzten Testspiel geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft in Katar: Am Abend gewann sie gegen Oman mit 1 zu 0. Das Tor erzielte der Bremer Niclas Füllkrug in der 80. Minute. Nächsten Mittwoch bestreitet das Team von Bundestrainer Hansi Flick sein erstes Gruppenspiel gegen Japan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2022 06:00 Uhr