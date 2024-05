Fußball-Nationalelf beginnt Vorbereitung auf die Heim-EM

Jena: Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Heim-EM startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Turniervorbereitung. In Blankenhain bei Jena findet am Nachmittag ein öffentliches Training statt. Dazu werden 15.000 Zuschauer erwartet. Nicht mit dabei ist Torwart Manuel Neuer. Er fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts weiter aus. Auch die Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck sowie Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid fehlen noch im Kader. Sie bestreiten mit ihren Clubs am Samstag das Finale der Champions League.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 10:00 Uhr