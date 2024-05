Fußball-Meister Leverkusen gewinnt in Europa Leauge in Rom

In der Fußball-Europa League hat Bayer Leverkusen gute Chancen aufs Endspiel. Die Werkself setzte sich im Halbfinal-Hinspiel mit 2:0 bei der AS Rom durch. Finalgegner wäre der Sieger des Duells Olympique Marseille gegen Atalanta Bergamo. Das Hinspiel ging 1:1 aus. Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 02:00 Uhr