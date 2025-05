Fußball: Leverkusen verliert gegen Dortmund 2:4

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Dortmund in Leverkusen 4:2 gewonnen und steht damit aktuell auf einem Champions League-Platz. In der 2. Liga muss Greuther Fürth weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Franken spielten in Hannover 1:1 und haben damit vor dem letzten Spieltag nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Der bereits abgestiegene Jahn Regensburg spielte 2:2 gegen Karlsruhe, Kaiserslautern bezwang Darmstadt mit 2:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2025 17:30 Uhr