Fußball: Leverkusen siegt weiter - Mainz spielt unentschieden

Zum Sport: Der FSV Mainz 05 darf weiter auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hoffen: Am Abend holten die Mainzer in Heidenheim ein 1:1 und rückten bis auf einen Zähler an Union Berlin heran, das nach einer 3:4-Heimniederlage gegen Bochum auf Platz 15 steht. Meister Bayer Leverkusen derweil weiter ungeschlagen: In Frankfurt feierte das Team von Xabi Alonso gegen die Eintracht einen 5:1-Erfolg. Und der 1. FC Nürnberg hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportvorstand Hecking getrennt. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger für den 59-Jährigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 21:30 Uhr