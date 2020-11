Fußball: Leverkusen gewinnt gegen Mönchengladbach

Trump will Wahlbetrug mit Todesanzeigen belegen

Washington: In den USA will der republikanische Präsident Trump den Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers Bidens weiter nicht anerkennen. In mehreren Bundesstaaten fordert er die Neuauszählung der Stimmen. Die Erfolgsaussichten gelten als gering. Seinen Vorurf des Wahlbetrugs wolle er mit Todesanzeigen Verstorbener belegen, deren Stimme dennoch gezählt worden sei, erklärte Trump. Biden beginnt unterdessen mit den Vorbereitungen, im Januar die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Kanzlerin Merkel will sich heute zum Wahlausgang in den USA äußern. Sie hatte Biden am Wochenende bereits gratuliert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2020 06:00 Uhr