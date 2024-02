Fußball: Leverkusen gewinnt gegen Mainz

Leverkusen: In der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Leverkusen sein Heimspiel gegen Mainz 2:1 gewonnen. Leverkusen blieb damit im 33. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage. Dies ist zuvor noch keiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga gelungen. In der zweiten Liga hat Tabellenführer Sankt Pauli das Spitzenspiel gewonnen. Die Hanseaten kamen beim direkten Verfolger Holstein Kiel zu einem 4:3 - Erfolg. In der anderen Partie des Abends gewann Paderborn 2:1 bei Wehen Wiesbaden.

