Fußball: Leverkusen besiegt West Ham mit 2:0

Zum Sport: In der Fußball-Europa-League hat Leverkusen einen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Xabi Alonso bezwang im Viertelfinal-Hinspiel in Leverkusen West Ham United mit 2:0. Leverkusen blieb damit auch im 42. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 23:00 Uhr