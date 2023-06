Fußball: Leipzig will Pokal verteidigen, Wolfsburgerinnen streben nach Championsleague-Sieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland erinnert an Opfer der Zugunglücke von Eschede und Garmisch-Partenkirchen

Eschede/Garmisch Partenkirchen: Deutschland erinnert heute an gleich zwei verheerende Zugunglücke. In Eschede geht es um die ICE-Katastrophe vor 25 Jahren. In der niedersächsischen Gemeinde beginnt in einer halben Stunde eine Gedenkfeier für die Opfer. Neben Überlebenden und Hinterbliebenen nimmt auch Bundesverkehrsminister Wissing an der Zeremonie am Mahnmal teil. Zum Unglückszeitpunkt kurz vor 11 Uhr ist eine Schweigeminute geplant. Auf der Bahnstrecke bei Eschede war am 3. Juni 1998 ein ICE bei hohem Tempo in Folge eines gebrochenen Radreifens entgleist und gegen eine Straßenbrücke geprallt, die daraufhin zusammenbrach. 101 Menschen kamen ums Leben. - In Garmisch-Partenkirchen wird in einer Stunde mit einem Gottesdienst an die Opfer des Zugunglücks vor einem Jahr erinnert. Bei dem Unfall waren fünf Menschen ums Leben gekommen, 78 wurden verletzt. Ein Regionalzug war auf dem Weg nach München entgleist. Nach dem bisherigen Ermittlungssstand waren vor allem beschädigte Betonschwellen die Ursache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 10:00 Uhr