Fußball: Leipzig schlägt Hoffenheim 3:1

Leipzig: In der Fußballbundesliga hat Leipzig das Abendspiel mit 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen. Die Sachsen verbessern sich damit in der Tabelle - zumindest vorübergehend - auf den dritten Platz. Im Spitzenspiel heute Abend empfängt der FC Bayern den VfB Stuttgart. Zuvor spielen Freiburg gegen Köln und Leverkusen gegen Frankfurt. In der zweiten Liga hat Kiel am Abend Hannover mit 3:0 geschlagen und ist damit vorerst Tabellenführer.

