Nachrichtenarchiv - 28.01.2023 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: In der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig am Abend den VfB Stuttgart 2:1 geschlagen. Leipzig klettert damit - zumindest vorübergehend - auf Platz zwei der Tabelle hinter dem FC Bayern. In der zweiten Liga feiert Fortuna Düsseldorf einen 3:2-Sieg gegen Magdeburg. Der Karlsruher SC verlor zu Hause 0:1 gegen Paderborn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2023 05:00 Uhr