München: Die Fußball-Legende Gerd Müller ist tot. Das teilte der FC Bayern mit, für den Müller 566 Tore erzielte, was ihm in den Spitznamen "Bomber der Nation" einbrachte. Auch mit der deutschen Nationalmannschaft war Müller erfolgreich, wurde 1972 Europa- und 1974 Weltmeister. Bayern-Präsident Hainer würdigte Müller als den größten Stürmer, den es je gegeben habe. Er sei ein feiner Mensch gewesen, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Müller starb heute in der Früh. Er wurde 75 Jahre alt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 14:00 Uhr