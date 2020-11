Fußball-Legende Diego Maradona ist tot

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Buenos Aires: Diego Maradona ist tot. Die Fußball-Legende starb im Alter von 60 Jahren, das bestätigte der argentinische Fußballverband. Maradona war Anfang November wegen einer Hirnblutung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach seiner Entlassung wollte er sich in der Nähe von Buenos Aires erholen und weiter behandeln lassen. Nach Angaben seines Anwalts starb Maradona jetzt an einem Herzinfarkt. Er galt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Maradona spielte für europäische Clubs wie Barcelona und Neapel. Als Mannschaftskapitän führte er die argentinische Nationalmannschaft 1986 zum Gewinn der Weltmeisterschaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 18:00 Uhr