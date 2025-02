Fußball: Köln verteidigt Tabellenführung in der 2. Bundesliga

Köln: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln mit einem 1 zu 0 Erfolg gegen Schalke 04 die Tabellenspitze behauptet. Der Karlsruher SC unterlag zuhause gegen Eintracht Braunschweig mit 0 zu 2. Hannover und Düsseldorf trennten sich 1 zu 1 unentschieden. In der ersten Liga läuft derzeit die Partie Holstein Kiel gegen Bochum, am Abend ist der FC St Pauli beim Tabellenfünften RB Leipzig zu Gast.

