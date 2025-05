Fußball: Köln steigt in die 1. Liga auf

Zum Fußball: Der 1. FC Köln kehrt in die erste Bundesliga zurück. Die Rheinländer setzten sich am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison mit 4:0 gegen Kaiserslautern durch. Den Klassenerhalt sicherte sich Fürth durch ein 3:2 gegen Hamburger Sportverein. Braunschweig muss nach einem 1:4 gegen Nürnberg in die Relegation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 21:00 Uhr