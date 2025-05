Fußball: Köln steigt in die 1. Liga auf

Köln: Der 1. FC Köln feiert den Aufstieg in die 1. Liga: Die Mannschaft setzte sich am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison mit 4:0 gegen Kaiserslautern durch. Konkurrent Elversberg hat trotz eines 2:1 Siegs auf Schalke nur noch über die Relegation gegen Heidenheim die Chance zum Aufstieg. Den Klassenerhalt sicherte sich Greuther Fürth durch ein 3:2 gegen Hamburg - der HSV stand bereits als Aufsteiger fest. Die weiteren Ergebnisse: Braunschweig-Nürnberg 1:4, Braunschweig damit in der Relegation um den Abstieg. Darmstadt-Regensburg 3:1 Karlsruhe-Paderborn 3:0 Magdeburg-Düsseldorf 4:2 Hertha BSC-Hannover 1:1 Ulm-Münster 2:2. Schon vor dem Spieltag stand aber fest, dass Regensburg und Ulm absteigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 18:00 Uhr