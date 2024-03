Fußball: Kiel ist in 2. Liga weiter auf Aufstiegskurs

Zum Fußball: In der zweiten Bundesliga bleibt Verfolger Kiel an Spitzenreiter St. Pauli dran. Der Tabellenzweite hat 2:0 gegen Rostock gewonnen. Direkt dahinter steht nun Düsseldorf - nach einem 3:1-Sieg in Kaiserslautern. Außerdem setzte sich Braunschweig mit 5:0 gegen Elversberg durch. - Nürnberg ist am Abend zu Gast bei der Hertha, die Spielvereinigung Greuther Fürth ist erst morgen gegen den HSV dran.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.03.2024 15:00 Uhr