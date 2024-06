Fußball: Italien schlägt Albanien, Spanien siegt gegen Kroatien

Dortmund: Im Abendspiel der Fußball-EM hat sich Italien 2:1 gegen Albanien durchgesetzt. Das albanische Team war nach nur 23 Sekunden zunächst in Führung gegangen, Nedim Bajrami hatte das schnellste Tor der EM-Geschichte erzielt. Zuvor hatte Spanien Kroatien 3:0 geschlagen. In der Gruppe A, in der auch Deutschland spielt, besiegte die Schweiz Ungarn 3:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2024 02:00 Uhr