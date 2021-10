Fußball: Hoffenheim schlägt Hertha 2:0

Nachrichtenarchiv - 30.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: 1899 Hoffenheim hat das Freitagsspiel der ersten Liga gewonnen. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß besiegte am Abend Hertha BSC Berlin mit 2:0. In der Tabelle hat Hoffenheim die Hertha damit von Rang sieben verdrängt. In der zweiten Liga musste Nürnberg die erste Saisonniederlage einstecken. Der Klub unterlag in Darmstadt mit 0:2. Außerdem setzte sich Heidenheim mit 1:0 gegen Schalke 04 durch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2021 07:00 Uhr