Fußball: Heimniederlagen in der 1.und 2. Liga

Zum Fußball: In der Bundesliga muss Köln eine weitere Heimniederlage verkraften. Die Rheinländer unterlagen 1:5 gegen Leipzig. Auch in der zweiten Liga verloren die Gastgeber die Spiele am Freitagabend: Osnabrück unterlag Düsseldorf 0:4, das Spiel Paderborn gegen Braunschweig endete mit 1:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 03:00 Uhr