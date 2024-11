Fußball: Heidenheim verliert gegen Chelsea 0:2

Heidenheim: In der Fußball-Conference-League hat der 1. FC Heidenheim am vierten Spieltag seine erste Niederlage kassiert. Gegen FC Chelsea verlor das Team 0:2. Der Club aus London führt die Tabelle der 36 Mannschaften an, Heidenheim rangiert auf Platz sechs.

