Fußball: Heidenheim und Hoffenheim siegen in Europa-Wettbewerben

Hoffenheim: Am 2. Spieltag der Fußball-Europa League hat die TSG Hoffenheim den ersten Sieg eingefahren. Sie schlug Dynamo Kiew mit 2:0. In der Conference League war der 1. FC Heidenheim erfolgreich. Die Schwaben gewannen am ersten Spieltag mit 2:1 gegen den slowenischen Klub Olimpija Ljubljana.

