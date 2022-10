Fußball: Gladbach gewinnt gegen Köln, Nürnberg verliert gegen Kiel

Halle erinnert an Anschlag auf Synagoge

Halle an der Saale: Mit einer großen Gedenkveranstaltung haben die Stadt und ihre jüdische Gemeinde heute an die Opfer des rechtsextremen Attentats vor drei Jahren erinnert. An der Zeremonie im Hof der Synagoge nahmen unter anderem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, Bürgermeister Geier und Betroffene des Anschlags teil. Haseloff sagte in seiner Rede, die Gesellschaft müsse gegenüber Antisemitismus und Rassismus klar Stellung beziehen. Das beschossene Tor der Synagoge sei ein eindringliches Mahnmal, so der CDU-Politiker. Am 9. Oktober 2019 hatte ein heute 30-jähriger Mann versucht, sich gewaltsam Zugang zu dem Gotteshaus zu verschaffen. Als dies misslang, erschoss er davor eine 40 Jahre alte Passantin. Zudem tötete er in einer nahegelegenen Imbissbude einen 20 Jahre alte Gast.

