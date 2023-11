Fußball: Freiburg und Leverkusen gewinnen in Europa League

Freiburg: In der Europa League hat der SC Freiburg 5:0 (1:0) beim serbischen Vizemeister Bačka Topola gewonnen und damit einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. Vorzeitig weiter ist schon Leverkusen - nach einem 1:0 (0:0)-Sieg bei Karabach Agdam in Aserbaidschan. In der Basketball-Euroleague hat der FC Bayern unterdessen eine weitere Niederlage kassiert. Gegen Maccabi Tel Aviv unterlagen die Münchner 90:93 (44:46). Das Spiel fand in Belgrad vor leeren Rängen statt, da Maccabi seine Spiele wegen des Gaza-Krieges dorthin verlegt hat und alle Partien israelischer Klubs zurzeit als Hoch-Risiko-Spiele eingestuft werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.11.2023 23:00 Uhr