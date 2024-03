Fußball-Frauen des FC Bayern stehen im Finale des DFB-Pokals

München: Die Frauenmannschaft des FC Bayern München steht im Finale des DFB-Pokals. Das Team hat Eintracht Frankfurt 3:1 im Elfmeterschießen besiegt. Zuvor stand es nach Verlängerung 1:1. Gegner der Bayern im Finale ist der VfL Wolfsburg. In der Fußball-Bundesliga der Männer hat der FC Augsburg nach zuletzt vier Siegen in Folge beim 1. FC Köln nur ein 1:1 erzielt. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth seine Serie von Niederlagen beendet - mit einem 1:1 gegen den Hamburger SV. Die weiteren Ergebnisse: St. Pauli - Paderborn 2:1 Schalke - Karlsruher SC 0:0 Wiesbaden - Osnabrück 0:1 Magdeburg-Hannover 0:3.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 19:30 Uhr