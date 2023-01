Fußball: Frankfurt gelingt nach Sieg Sprung auf Rang zwei

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukrainische Soldaten werden an Leopard-Panzern in Polen ausgebildet

Kiew: Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow hat die Ausbildung der Soldaten an deutschen Leopard-Kampfpanzern in Polen angekündigt. Dem US-Auslandssender "Voice of America" sagte er, Länder, die bereits über entsprechende Panzer verfügten, könnten mit der Ausbildung der Besatzungen beginnen. Die Gespräche über die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine gingen indes weiter, auch mit dem neuen deutschen Verteidigungsminister Pistorius. Zu den Ergebnissen des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein schrieb Resnikow bei Twitter, er habe mit seinem deutschen Kollegen Pistorius eine offenherzige Diskussion über Leopard-Panzer gehabt - und ergänzte: Fortsetzung folgt. Beim gestrigen Treffen auf dem US-Stützpunkt war keine Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine gefallen. Vor allem aus Reihen der Union wurde hierzu Kritik laut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 20:00 Uhr