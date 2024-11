Fußball: FC Bayern vergrößert Abstand auf Leipzig

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der Spitzenreiter FC Bayern den Vorsprung auf Leipzig auf fünf Punkte vergrößert. Die Münchner gewannen 1:0 in St. Pauli. Im Abendspiel kamen die Sachsen nicht über ein 0:0 gegen Mönchengladbach hinaus. Dortmund stellte erneut seine Auswärtsschwäche unter Beweis, die Borussia verlor in Mainz 1:3. Werder Bremen gewann gegen Holstein Kiel 2:1. Schlusslicht Bochum holte unter dem neuen Trainer Hecking gegen Leverkusen den zweiten Punkt der Saison, am Ende hieß es 1:1.

